Obtiene investigadora de la UACH máxima distinción nacional en sanidad vegetal

La Dra. Graciela Dolores Ávila Quezada, docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, recibió el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2026 en la categoría Mérito Fitosanitario, una de las máximas distinciones que se conceden en el país a especialistas cuyas aportaciones han fortalecido la protección fitosanitaria y el desarrollo del sector agrícola.

La distinción fue otorgada por el jurado calificador convocado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que destacó la sólida trayectoria científica de la investigadora chihuahuense, así como sus contribuciones al estudio, prevención y manejo de enfermedades que afectan a los cultivos de importancia agrícola.

Reconocida a nivel nacional e internacional por su labor en el área de la fitopatología, la Dra. Ávila Quezada ha sido pionera en México en la aplicación de la nanotecnología para la sanidad vegetal. Su trabajo ha impulsado el desarrollo de soluciones innovadoras para la protección de los cultivos, al contribuir a la producción agrícola más sostenible y competitiva.

Así mismo, a lo largo de su carrera ha encabezado proyectos de investigación de alcance nacional e internacional, además de participar en la publicación de numerosos artículos científicos especializados, consolidándose como una referente en el campo de la sanidad vegetal y la innovación agroalimentaria.

Este reconocimiento refrenda el compromiso de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la generación de conocimiento científico de alto impacto y pone de manifiesto la calidad académica y de investigación que distingue a FACIATEC, cuyos proyectos contribuyen al fortalecimiento del sector agroalimentario y al desarrollo sostenible del país.