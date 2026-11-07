Nicky Jam lanza “Tesoriiito”, su nuevo sencillo que protagoniza junto a su esposa en un romántico video musical

Nicky Jam lanzó hoy su nuevo sencillo “Tesoriiito”, una propuesta romántica que celebra el amor auténtico, la complicidad y el valor de los pequeños momentos que hacen extraordinaria una historia de amor. Este lanzamiento representa el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, que se lanzará a principios de 2027, anticipando lo que está por venir para una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Con “Tesoriiito”, Nicky Jam presenta una historia que encuentra su esencia en la sencillez de compartir la vida conalguien especial. A través de una narrativa íntima, el artista celebra esas conexiones que trascienden los grandes gestos y encuentran su verdadero significado en las experiencias cotidianas. El sencillo ofrece una mirada al lado más romántico del artista, quien continúa explorando nuevas formas de conectar con su público a través de historias y emociones universales.

Esta historia cobra vida en el video musical, una producción cinematográfica que tiene un significado especial al presentar, por primera vez, a Nicky Jam junto a su esposa como protagonistas de una historia romántica inspirada en su conexión real. Lejos de las grandes celebraciones, los visuales retratan la belleza de lo cotidiano, convirtiendo una experiencia sencilla en una historia cargada de emoción y complicidad.

Ambientado en Miami, el video acompaña al artista durante un día especial junto a su pareja. La historia comienza en la intimidad del hogar, antes de que Nicky la sorprenda al recogerla en su trabajo a bordo de un Chevrolet Caprice de 1973. A partir de ese encuentro, los dos emprenden un recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos del sur de Florida, incluyendo Virginia Key y Key Biscayne, entre carreteras rodeadas de naturaleza, vistas al océano y atardeceres frente al mar. El recorrido culmina con el skyline de Miami como escenario, capturando la esencia de un día que, sin necesidad de grandes acontecimientos, se convierte en un recuerdo inolvidable.

Cada escena refleja la esencia de una relación construida a través de los detalles, las miradas y los momentos compartidos, transmitiendo un mensaje universal: lo simple también es extraordinario cuando se comparte con la persona correcta.

Más allá de su significado personal, “Tesoriiito” es el primer adelanto del próximo álbum de estudio de Nicky Jam, previsto para principios de 2027. Con este lanzamiento, el artista apuesta por una propuesta que pone el romance y las emociones en primer plano, mostrando una faceta más íntima de su música y ofreciendo un anticipo de lo que el público podrá esperar de su próximo proyecto discográfico.

Con una trayectoria que ha trascendido generaciones, fronteras y tendencias musicales, Nicky Jam continúa demostrando su capacidad de reinventarse. Este lanzamiento reafirma su lugar como una de las voces másreconocidas e influyentes de la música latina, consolidando una carrera marcada por su evolución y permanencia en una industria en constante transformación.