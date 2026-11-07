Alerta DSPM por hackeo masivo de cuentas de WhatsApp en usuarios de iPhone; delincuentes piden dinero a sus contactos

El encargado de la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Alexis Molina, alertó sobre una modalidad de hackeo que afecta a usuarios de iPhone con sistemas operativos desactualizados y que permite a los delincuentes clonar cuentas de WhatsApp sin que las víctimas realicen alguna interacción.

El funcionario explicó que se han identificado ataques masivos dirigidos específicamente a dispositivos de Apple que utilizan versiones de iOS 16 a 18, las cuales, de acuerdo con la información proporcionada, presentan vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por grupos dedicados a los delitos cibernéticos.

Detalló que esta modalidad, denominada por el entrevistado como ataque zero-click, resulta particularmente peligrosa porque no requiere que el usuario abra enlaces, descargue archivos o responda mensajes para que los delincuentes obtengan acceso a su cuenta mediante una vulneración criptográfica.

Una vez que consiguen clonar el WhatsApp, los responsables comienzan a contactar a las personas registradas en la agenda de la víctima para solicitarles transferencias de dinero, haciéndose pasar por el propietario de la cuenta.

Molina advirtió que una de las principales características de este ataque es que la persona afectada no pierde el acceso a su WhatsApp, por lo que puede continuar utilizando la aplicación sin sospechar que alguien más está operando una copia de su cuenta.

Explicó que, en muchos casos, las víctimas descubren el hackeo cuando sus propios contactos les envían capturas de pantalla para preguntarles por qué están solicitando dinero o realizando peticiones sospechosas.

Ante esta situación, el encargado de la Policía Cibernética llamó a los usuarios de iPhone a mantener actualizado el sistema operativo de sus dispositivos y estar atentos a cualquier reporte de sus contactos, ya que conservar el acceso a WhatsApp no significa necesariamente que la cuenta esté protegida.