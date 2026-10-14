Nadia Beller revela presunto complot entre Meta-Bolsonaro-Cerimedo contra campaña de Lula

El candidato brasileño, Flávio Bolsonaro, y el consultor argentino Fernando Cerimedo habrían acordado con Meta, en Estados Unidos, acciones para invisibilizar la campaña del presidente Lula. Foto Ap

La abogada Nadia Beller reveló que el candidato brasileño, Flávio Bolsonaro, y el consultor Fernando Cerimedo acordaron con directivos de Meta, en Estados Unidos, acciones para invisibilizar la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con un extracto publicado por el periodista Julián Macías Tovar.

A través de una publicación en X del momento en el que Beller afirmó que los primeros días de agosto el consultor argentino y su ex pareja, le mandó una foto con Bolsonaro y señaló que “estaban viendo el tema de la campaña” y que iba a buscar financiamiento.

Destacó que lo que hicieron con Meta es “de manual” y aseguró que Cerimedo tiene buenos contactos con la empresa de Mark Zuckerberg, al relatar que él podía hacer bajar o crear cualquier página. Indicó que incluso se lo había hecho con anterioridad a un periodista brasileño.

El pasado sábado, la campaña del presidente brasileño acusó a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, de interferir en las elecciones para favorecer al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

El Partido de los Trabajadores (PT) presentó denuncias ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), al sostener que las restricciones a sus publicaciones reducen el alcance de Lula pese a su mayor número de seguidores.

Beller aseguró que no tiene dudas de que el equipo de Bolsonaro intervino en las restricciones a la campaña de Lula. “ No tengo la más mínima duda de que ha sido parte de una estrategia de su equipo para quitarle visibilidad”, sostuvo.

Meta reconoció fallas técnicas en anuncios y contenidos de la campaña, aunque negó que sus algoritmos tengan sesgos ideológicos o favorezcan a algún candidato, indicó CNN Brasil.

La abogada agregó que las granjas de bots de Cerimedo siguen activas y operan en distintos países, y afirmó que ella misma es víctima de su manipulación mediática.

Beller, quien sobrevivió a un intento de feminicidio que atribuye a su ex pareja Cerimedo, también denunció una campaña de persecución y desprestigio en su contra y acusó a sectores políticos de buscar protección para el asesor argentino, detenido en Bolivia, indicó Página 12.

El caso adquirió relevancia en medio de las tensiones entre el gobierno derechista de Rodrigo Paz y el Ministerio Público, luego de que se impulsara la detención del fiscal general Roger Mariaca, quien encabezaba investigaciones sobre Cerimedo y la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.