“Muy orgulloso del comportamiento de los chihuahuenses”, destaca Bonilla tras el Grito

El alcalde Marco Bonilla destacó el saldo blanco registrado durante la celebración del Grito de Independencia en la Plaza del Ángel, donde más de 50 mil personas se dieron cita para disfrutar de la fiesta mexicana.

Bonilla resaltó el ambiente familiar que predominó durante la noche y reconoció la conducta de los asistentes, quienes acudieron a la celebración de las fiestas patrias.

“Muy orgulloso del comportamiento de los chihuahuenses”, expresó el presidente municipal al destacar el desarrollo de la jornada.

El alcalde señaló que la asistencia superó las 50 mil personas y destacó que la celebración transcurrió sin incidentes de consideración, lo que permitió a las familias disfrutar de las actividades programadas.

“Una muy buena asistencia, más de 50 mil personas aquí en la Plaza del Ángel, un gran ambiente muy familiar”, afirmó Bonilla, quien celebró que Chihuahua pudiera conmemorar un año más de la Independencia de México con una gran concentración ciudadana.