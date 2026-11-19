El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió su decisión de asistir a un partido de futbol americano el sábado, mientras los sistemas aéreos a nivel nacional sufrieron una interrupción, durante una audiencia de la Cámara de Representantes sobre amenazas a nivel mundial, reportó este miércoles CNN.

El miembro de mayor rango de la minoría, el demócrata, Bennie Thompson, criticó la decisión de Mullin de viajar al partido entre LSU y Texas el sábado. En aquel momento, más de un millón de estadunidenses seguían lidiando con los efectos de la suspensión de vuelos a nivel nacional ordenada el día anterior, mientras otros funcionarios continuaban trabajando en la respuesta de la administración.

Debido a la naturaleza de su cargo, Mullin está obligado a utilizar aviones gubernamentales para sus desplazamientos. Este miércoles, Mullin reafirmó su decisión de asistir al partido junto a su familia, explicando que su equipo había analizado la conveniencia de realizar el viaje la mañana del sábado.

“Tuvimos conversaciones profundas al respecto; llegamos a la conclusión de que cancelar el viaje, con el espacio aéreo ya totalmente operativo, podría generar confusión, dado que tenía previsto reunirme allí con el gobernador y otras personas. Cancelar habría transmitido una falta de confianza, como si ni siquiera estuviéramos dispuestos a volar”, afirmó, y añadió que tal como exige la normativa, rembolsó al gobierno los gastos del viaje.

Mullin ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor a medida que la administración enfrenta diversos fallos técnicos.

“Esta hipocresía debe terminar si realmente quieren ejercer una labor de supervisión”, declaró Mullin ante los legisladores. “Estoy dispuesto a colaborar con todos. No tengo nada que ocultarles. Quiero que hagan su trabajo, pero no estoy para juegos”.