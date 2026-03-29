Mujeres priistas alzan la voz en Chihuahua con el foro “Poderosas sin Permiso”

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino y consolidar una agenda política que impulse un Chihuahua fregón, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo el foro “Poderosas sin Permiso”, un espacio de diálogo y reflexión encabezado por mujeres priistas que hoy impulsan la participación política y social en el estado.

El encuentro se realizó éste sábado en la ciudad de Chihuahua y reunió a liderazgos del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), funcionarias públicas, representantes municipales y militantes, quienes compartieron experiencias y propuestas enfocadas en el empoderamiento político de las mujeres.

Durante el inicio del evento, Flor Piña dio la bienvenida a las asistentes, para posteriormente dar paso a la ratificación del ONMPRI Chihuahua, acto encabezado por la diputada federal Ariana Rejón, presidenta nacional de este organismo, quien destacó la importancia de fortalecer las estructuras femeninas del partido para seguir construyendo espacios de participación y liderazgo.

En el marco del programa, Priscila Acosta dirigió un mensaje en el que además se realizó la entrega de reconocimientos a la lealtad, destacando el compromiso y trayectoria de mujeres priistas que han contribuido al fortalecimiento del partido.

Por su parte, el diputado federal y presidente del PRI estatal Álex Domínguez, subrayó la relevancia del liderazgo femenino en la vida política del estado y del país, reconociendo que las mujeres son pieza fundamental en la construcción de una agenda plural, incluyente y cercana a las causas ciudadanas.

Posteriormente se desarrolló un ciclo de ponencias donde participaron destacadas lideresas como Jessica Méndez García, presidenta del Cabildo de Mujeres en Chihuahua; Dulce Ortega, síndica municipal de Namiquipa; Tere Erives, presidenta municipal de Aquiles Serdán; y Aldonza González, presidenta estatal del ONMPRI en Chihuahua.

El foro cerró con la ponencia de la diputada federal Ariana Rejón, quien reafirmó el compromiso del ONMPRI de continuar impulsando la participación política de las mujeres y fortaleciendo las estructuras del partido en todo el país.

La clausura del evento estuvo a cargo de Janeth Montes, secretaria general del CDE del PRI Chihuahua, quien destacó que el liderazgo de las mujeres priistas seguirá siendo clave para construir un estado con mayor igualdad, oportunidades y desarrollo.

El evento concluyó con un mensaje de unidad bajo el lema “Unidas por Chihuahua”, reafirmando el compromiso de las mujeres priistas de seguir trabajando por un estado más fuerte, justo y con mayores oportunidades.