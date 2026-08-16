Evitan bomberos y policías que hombre atentara contra su vida en Rinconada Nogales

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal atendieron un reporte de intento de suicidio en la colonia Rinconada Nogales, donde un hombre se encontraba en la parte alta de un tanque elevado de agua, ubicado en Circuito Sierra El Pastor.

Al arribar, bomberos realizaron el ascenso con equipo de rescate y arneses de seguridad, ingresando por la escotilla del tanque para llegar hasta la persona y establecer diálogo con él.

Después de varios minutos, lograron colocarle un arnés de seguridad y realizar su descenso de manera controlada. Una vez en tierra firme, fue entregado sin lesiones aparentes a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el seguimiento correspondiente.