Mujer sufre intoxicación por sobredosis tras automedicarse en hotel de Chihuahua

Una mujer de 43 años sufrió una intoxicación por una presunta sobredosis de medicamento luego de automedicarse mientras se encontraba hospedada en un hotel ubicado en la zona de Fashion Mall, al cruce del periférico de la Juventud y Politécnico Nacional.

El incidente generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al establecimiento tras recibir el reporte y localizaron a la mujer desvanecida al interior de una de las habitaciones.

De acuerdo con los primeros datos, la mujer habría comenzado a presentar malestar mientras permanecía hospedada en el hotel, por lo que decidió consumir medicamentos por cuenta propia. Posteriormente, su estado de salud se complicó hasta quedar inconsciente.

Paramédicos de la patrulla médica de la Policía Municipal le brindaron atención y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde quedó bajo valoración médica para determinar su estado de salud.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso, mientras que serán los médicos quienes determinen las condiciones en que se encuentra la mujer tras la intoxicación.