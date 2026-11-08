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Mujer resulta lesionada tras chocar contra árbol y pipa de gasolina en el Teófilo Borunda

Una mujer de 34 años de edad resultó lesionada luego de un accidente vial registrado sobre la prolongación Teófilo Borunda, a la altura de un establecimiento Caffenio.

El percance ocurrió cuando una pickup Chevrolet Silverado de doble cabina circulaba en sentido de oeste a este y, por causas aún no esclarecidas, se impactó primero contra un árbol y posteriormente contra una pipa de gasolina que se encontraba estacionada en el camellón central.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a la mujer, quien viajaba como pasajera en la pickup. Tras brindarle atención, fue abordada a una ambulancia para su traslado a un hospital. Agentes de la Policía Vial se encargaron de controlar el tráfico y elaborar el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades. De manera extraoficial, se indicó que otra camioneta podría estar involucrada en el accidente, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades.

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