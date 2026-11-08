Sheinbaum llama a universitarios de Chiapas a contribuir a la transformación de México

Suchiapa, Chis. Para transformar a México no sólo se requiere de “la buena política”, también se necesita de la ingeniería, porque a través de ella se genera “bienestar y justicia”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, exhortó a los más de 2 mil estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas, quienes recibieron por primera vez la beca Gertrudis Bocanegra, a ser parte de esa transformación.

“Sean parte de la historia, no se alejen, no la vean pasar por su ventana. Sean parte de esta enorme transformación que está viviendo nuestro país y si ven una injusticia, alcen la voz de la manera en que ustedes decidan y si ven que algo no está bien, alcen la voz y siempre utilicen su conocimiento para el bienestar de su pueblo y de México”, llamó a los universitarios chiapanecos.

En su segundo día de gira por Chiapas, pidió a los estudiantes reflexionar sobre si esta beca que hoy les otorga “el pueblo de México” la aprovecharán para beneficio personal o para ponerla al servicio de su país.

“Con esa beca depende de ustedes qué es lo que hacen con ella. Si se dedican exclusivamente a su persona o construyen un futuro distinto”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que las becas que otorga el gobierno federal contribuyen a evitar que los jóvenes que no estudian ni trabajan sean reclutados por el crimen organizado.

“Antes, a los jóvenes en los 60 les llamaban revoltosos. Después en los noventas, durante el periodo neoliberal, les llamaron Ninis. Después del 2006 al 2018, les llamaron sicarios. Hoy todas y todos los jóvenes del país son becarios, porque es donde deben de estar en las escuelas”, señaló.