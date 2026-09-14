Mueren cuatro hombres tras quedar atrapados en mina de Santa Bárbara

El domingo, cuatro hombres fallecieron luego de quedar atrapados tras el colapso de un tiro de mina en el sector conocido como Clarines, en la mina La Flauta, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una parte de la estructura del pozo se desplomó mientras las víctimas realizaban trabajos en el interior.

El accidente habría ocurrido alrededor de la 1:00 de la madrugada en el municipio de Santa Bárbara, momento en que se solicitó auxilio a través del sistema de emergencias 911, generándose la movilización de corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y autoridades hacia la zona.

Durante varias horas, personal especializado llevó a cabo maniobras para ingresar al sitio y recuperar a los trabajadores atrapados. Finalmente fueron localizados los cuatro hombres, sin embargo, al momento de ser extraídos ya no contaban con signos vitales.

Personal competente inició las diligencias correspondientes para establecer qué provocó el desprendimiento y determinar bajo qué condiciones se desarrollaban las actividades en el interior del tiro.