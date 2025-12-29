Muere menor de 10 años tras incendio en vivienda de Villas del Rey

La noche de este lunes se registró un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mina Candelaria y Burgos, en la colonia Villas del Rey, donde un menor de aproximadamente 10 años de edad perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó presuntamente en un calentón que se encontraba al interior de la vivienda. El menor, quien padecía autismo, quedó atrapado dentro del inmueble.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Los bomberos lograron sofocar el fuego; sin embargo, el domicilio presentó daños totales.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al menor y le practicaron varios ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin que fuera posible lograr su reanimación, confirmándose su fallecimiento al interior de la ambulancia.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro.