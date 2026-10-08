Muere hombre tras ser perseguido y atacado a balazos en estacionamiento de Fashion Mall

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida tras ser atacado a balazos en el estacionamiento subterráneo de Fashion Mall. El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja hasta el lugar.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría sido perseguido por sujetos dentro del estacionamiento, quienes posteriormente le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo gravemente lesionado.

Al arribar los cuerpos de emergencia localizaron a la víctima, quien ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por los agentes municipales, mientras personal de la Fiscalía se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.