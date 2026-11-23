El desarrollo de plataformas de manufactura avanzada está incidiendo en el crecimiento de la producción de autopartes, especialmente en estados del Bajío, planteó el director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla Maya.

Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí están entre las entidades que en los últimos años han captado y consolidado inversiones para desarrollar componentes de alta tecnología, especialmente en electrónica de alta potencia y partes eléctricas.

“En estados como el Bajío -obviamente el mayor impulsor de autopartes es Coahuila, siempre ha liderado-, pero hoy se han desarrollado plataformas de manufactura avanzada principalmente, estamos viendo crecimientos importantes en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Querétaro, donde en los últimos años han consolidado inversiones de manufactura avanzada y estamos viendo grandes oportunidades de expansión de plantas en las que hoy ya hay vinculación con demanda de componentes de alta tecnología”, explicó.

La región Bajío, ahondó el directivo, tiene potencial en el desarrollo de proveeduría de electrónica; no obstante, destacó que se debe garantizar la infraestructura para dar soporte energético a los planes de inversión de las empresas.

De la producción nacional de autopartes, 19.4% corresponde a partes eléctricas, de acuerdo con el valor acumulado de enero a agosto del 2026; en ese periodo, el segmento creció 9.8% a tasa anual, según indicadores de la INA.

En ese contexto, la INA impulsa un diagnóstico de capacidades para aumentar la proveeduría de la demanda de partes y componentes que realizan los Tier 1 y Tier 2, así como orientar los requerimientos de nuevas exportaciones que requiere el mercado estadounidense.

La industria de autopartes del país, añadió, está produciendo manufactura avanzada, pero el reto es impulsar en los estados y en las regiones las capacidades de talento en tecnologías de nueva generación.

Reconfiguración 2.0

Frente a la reconfiguración geopolítica y la carrera por el desarrollo de la alta tecnología, el director de la INA planteó que buscarán profundizar una estrategia con la Secretaría de Economía que involucre las demandas transversales de diversos sectores, identificar las capacidades domésticas de producción e incentivar una nueva oleada de inversiones en los segmentos donde Norteamérica no tiene capacidades.

“Un solo sector será suficiente para atraer una nueva oleada de inversiones. Hoy tenemos que hacer que las demandas transversales de sectores estratégicos como es el sector automotriz, el sector electrónico, de telecomunicaciones y de tecnologías de la información, tengamos definida una estrategia”, propuso.

El directivo planteó que, una vez que termine la revisión del T-MEC, dar pie a la iniciativa para identificar en qué componentes o partes la región tiene oportunidades para desarrollar proveeduría local, también, qué componentes son necesarios para sustituir importaciones conforme a los objetivos del Plan México, cuántos requieren proceso de transición; cuáles son los componentes en los que Norteamérica no tiene la capacidad de producir, planificar inversiones y consolidar una tendencia de nearshoring 2.0.

Mayor integración

La industria mexicana viene del efecto de los aranceles de Estados Unidos en el 2025; sin embargo, ha motivado una mayor integración regional de la proveeduría, una tendencia amparada en el T-MEC.

“Estados Unidos dejó de comprar autopartes de todo el mundo para la fabricación de sus autos y hoy está haciendo de forma natural una mayor integración con México en la proveeduría, alcanzando que 44% de las partes y componentes que necesita Estados Unidos, para fabricar autos, son de origen mexicano, ha sido una oportunidad (…) hoy las partes y componentes que cumplen con las reglas del T-MEC tienen 0% de arancel y eso nos da una ventaja competitiva”, expresó.

En ese sentido, el sector automotriz -puntualizó- atraviesa dos realidades: mientras hay ajustes en la producción y en la exportación de la industria terminal, en la industria de autopartes el efecto es de mayor producción y exportación.

Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre debido a que las reglas comerciales pueden cambiar en cualquier momento, efecto que -dijo- se busca disipar con la revisión del T-MEC.

Si se mantiene el nivel de producción de los primeros meses del año, la industria de autopartes podría continuar en expansión, no obstante, persisten riesgos e incertidumbre que podrían influir en inversiones a largo plazo.

Al alza

De enero a agosto de este año, la industria mexicana de autopartes produjo 85,820 millones de dólares, que significó un crecimiento de 8.3% respecto al 2025; los mayores estados productores son Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, de acuerdo con la INA.

Los mayores crecimientos anuales en la producción general de autopartes los registró Coahuila (13.2%), Querétaro (11.3%), Nuevo León (10.3%), Aguascalientes (10.2%) y San Luis Potosí (10.1 por ciento).