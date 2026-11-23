La Secretaría de la Defensa Nacional informó este domingo que mantiene sus operaciones contra el Cártel de los Beltrán Leyva, facción de “El Chapo Isidro” en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en la localidad de El Platanito, en el municipio de Sinaloa, donde elementos federales fueron agredidos con armas de fuego por un grupo delictivo en el marco de operaciones de reconocimiento.

En estas acciones participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército en coordinación con comisionados de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Tras un enfrentamiento, las autoridades indicaron que ocho sujetos fueron detenidos, entre ellos un menor de edad; se les señala de haber participado en los bloqueos del viernes durante la detención de “El Chapo Isidro”.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los aprehendidos y entre lo incautado se encuentra una ametralladora calibre 50, seis armas largas y cuatro cortas, droga, cargadores y municiones.

La Defensa también decomisó equipo táctico y seis vehículos, de los que dos tienen blindaje artesanal y uno torreta para utilizar ametralladoras.

Las autoridades indicaron que estos ocho sujetos serán puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa.

En imágenes compartidas por la Defensa se observa el momento en el que suben a un sujeto detenido al helicóptero, escoltado por soldados.