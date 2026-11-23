Este lunes, la masa de aire frío que impulsa el frente frío número 8 y la corriente en chorro subtropical sobre el norte y noreste de México, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío y algunas heladas en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

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Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío a gélido en las sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente de fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h.