El Colegio Nacional de Arbitraje de Artes Marciales Mixtas (CONAMM) tuvo a su cargo la supervisión, regulación y arbitraje de la función amateur ANT 1, celebrada en las instalaciones de CEDIPOL, donde se desarrollaron un total de 17 combates en las disciplinas de MMA y Kickboxing.

Bajo la dirección del Juez Internacional Máster Alex Ramírez, director de CONAMM, el equipo de oficiales desempeñó una importante labor dentro y fuera de la jaula, garantizando el cumplimiento de los reglamentos, la imparcialidad en las decisiones arbitrales y, principalmente, la integridad física de cada uno de los peleadores y peleadoras participantes.



Durante la función, el equipo de CONAMM demostró preparación, coordinación y profesionalismo, asumiendo la responsabilidad de impartir justicia deportiva en cada encuentro, supervisar el desarrollo de los combates y verificar que se cumplieran las disposiciones reglamentarias y de seguridad correspondientes.

El evento fue promovido por el profesor Jesús Rascón, contando también con la participación del profesor Héber Hinostroza, presidente de la Asociación Nuevos Talentos, quien formó parte de esta importante función deportiva.

Para CONAMM, participar en este tipo de eventos representa mucho más que ejercer una labor arbitral: significa asumir el compromiso de dignificar los deportes de contacto, generar confianza entre promotores, entrenadores y competidores, y contribuir a que cada función se desarrolle bajo condiciones de respeto, transparencia y seguridad.

CONAMM continúa trabajando por un arbitraje profesional, capacitado e imparcial, con un objetivo muy claro: que cada combate sea una competencia justa y que la integridad de los atletas siempre esté por encima de cualquier resultado.

La justicia deportiva no se improvisa. Se prepara, se ejerce con integridad y se respalda con profesionalismo.