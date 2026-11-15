Estados Unidos golea 6-0 a Haití en el penúltimo partido de Mauricio Pochettino

El delantero estadunidense, Christian Pulisic (10), reacciona tras marcar un gol junto al delantero Malik Tillman (17), durante la segunda mitad del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití.

Miami. En el penúltimo partido de Mauricio Pochettino al mando, la selección de Estados Unidos goleó por 6-0 a Haití y dio un paso hacia las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Un doblete de Christian Pulisic y los tantos de Auston Trusty, Julian Hall, Weston McKennie y Folarin Balogun redondearon una ventaja contundente en el duelo de ida disputado en Miami, dejando prácticamente sentenciada la eliminatoria de cuartos de final de cara al partido de vuelta del próximo martes.

La previa del encuentro se había visto ensombrecida por el anuncio de la salida de Pochettino como seleccionador estadunidense, luego de aceptar la propuesta para dirigir al Manchester United. Sin embargo, sobre el terreno de juego no hubo indicios de que la noticia perturbara a un equipo que aplastó a la selección haitiana —clasificada para el Mundial— y firmó la mayor victoria de los dos años de mandato del técnico argentino.

El marcador se abrió a los 10 minutos gracias a Auston Trusty, quien definió con seguridad a corta distancia tras un tiro libre ejecutado por Sebastian Berhalter desde la banda derecha. Aquella mínima ventaja fue la única diferencia al descanso, pero el encuentro se desató por completo en la segunda parte.

Al 52, Julian Hall culminó con tranquilidad un centro raso de Antonee Robinson tras un veloz contrataque para poner el 2-0. Diez minutos más tarde, Christian Pulisic amplió la cuenta al transformar un penalti cometido sobre él mismo por el defensa, Carlens Arcus.

Sin dar respiro, el delantero del Milán anotó su segundo tanto personal casi en seguida (63) con un potente disparo desde la borde del área que se coló cerca del poste, colocando el 4-0. La fiesta continuó con un cabezazo de Weston McKennie (68) que estiró la renta a 5-0.

Poco después, Estados Unidos celebró lo que parecía el sexto tanto cuando Folarin Balogun se deshizo de Arcus para definir a quemarropa. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro anuló la jugada por una falta previa de Balogun sobre el defensor haitiano.

Pese al susto, el atacante no tuvo que esperar demasiado para celebrar: en el minuto 82, aprovechó un preciso pase en profundidad de Malik Tillman para firmar el definitivo 6-0 y su decimotercer gol a nivel internacional.