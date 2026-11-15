Hailey Bieber y su firma de belleza Rhode buscan ventas por mil millones de dólares anuales… y están por conseguirlo

La marca fundada por Hailey Bieber superó los 500 millones de dólares en ventas netas en 12 meses y ahora apunta a convertirse en la firma de belleza que más rápido alcance los mil millones.

Sus resultados comerciales respaldan esa posición. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la compañía superó los 500 millones de dólares en ventas.

Nick Vlahos, director ejecutivo de Rhode, dejó ver que el siguiente objetivo es todavía más ambicioso, ya que aseguró que la compañía busca convertirse en la marca de belleza que alcance más rápido los mil millones de dólares en ventas netas a nivel mundial.

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La meta llega después de que e.l.f. Beauty adquiriera la empresa en una operación valuada en alrededor de mil millones de dólares en 2025.

El crecimiento también comienza a reflejarse en los resultados financieros de su empresa matriz y en la expansión internacional de la marca, que encontró en Sephora uno de sus principales canales para llegar a nuevos consumidores, incluidos los mexicanos.

Rhode y Sephora: el lanzamiento más grande en la historia de la cadena en Europa

Uno de los principales impulsos del crecimiento de Rhode es la distribución internacional.

En septiembre de 2026, la firma fundada por Hailey Bieber llegó a 19 nuevos mercados europeos a través de Sephora, en lo que la cadena reconoció como el lanzamiento más grande de su historia.

De acuerdo con Nick Vlahos, la respuesta del público superó incluso los resultados de la expansión en Norteamérica. La marca también registró buenos niveles de recompra en sus distintas categorías, como cuidado de la piel, productos para labios y maquillaje híbrido.

Por otra parte, Vlahos explicó que Rhode tiene presencia en aproximadamente 40 por ciento de las tiendas Sephora en todo el mundo. Además, alrededor de 74 por ciento de sus seguidores en redes sociales se encuentran fuera de Estados Unidos.

Rhode, la compañía de belleza fundada por Hailey Bieber, busca ventas por mil millones de dólares anuales (Instagram / Rhode y Hailey Bieber)

La infraestructura de e.l.f. Beauty también facilitó esta expansión. Antes de la adquisición, Rhode operaba con dos centros de distribución para atender sus ventas directas por internet y las de sus socios comerciales.

Con el respaldo de su nueva empresa matriz, ahora cuenta con una red de aproximadamente nueve instalaciones, de acuerdo con Vlahos en una entrevista que dio a WWD.

Hailey Bieber convierte la viralidad de Rhode en millones de dólares

Las cifras de Rhode también reflejan su capacidad para transformar el interés en redes sociales en ventas reales.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió con una colección exclusiva para su plataforma de comercio electrónico, que generó 27 millones de dólares en un solo día.

Rhode, la compañía de belleza fundada por Hailey Bieber, busca ventas por mil millones de dólares anuales (Instagram / Rhode y Hailey Bieber)

Según Vlahos, 70 por ciento de los compradores de ese lanzamiento eran clientes recurrentes, mientras que 90 mil personas compraban por primera vez en la marca. El resultado mostró que Rhode podía mantener el interés de su comunidad y, al mismo tiempo, incorporar nuevos consumidores.

Otra estrategia fue la colaboración con Alexandra Leclerc, lanzada el 15 de septiembre de 2026.

Alexandra Leclerc se asoció con Rhode (Vía Instagram (@alexandramalenaleclerc))

La colección incluyó versiones especiales de los rubores Pocket Blush, tintes labiales y accesorios. La iniciativa reunió una lista de espera de más de 200 mil personas y la mayoría de los productos se agotó durante la primera hora de venta.

La colaboración también marcó el lanzamiento de edición limitada más grande en la historia de Rhode.

Más que “la esposa de Justin Bieber”, Hailey Bieber es una empresaria con visión a largo plazo

Más allá de las cifras, Hailey Bieber busca que Rhode tenga continuidad en una industria caracterizada por el lanzamiento constante de productos y tendencias, y donde la competencia con otras marcas impulsadas por celebridades es una guerra sin cuartel.

En una entrevista con Vogue Business publicada en junio de 2026, la esposa de Justin Bieber explicó que uno de sus principales desafíos consiste en mantener la relevancia de la firma y ofrecer nuevas experiencias a sus consumidores sin perder su identidad.

Rhode, la compañía de belleza fundada por Hailey Bieber, busca ventas por mil millones de dólares anuales (Instagram / Rhode y Hailey Bieber)

La estrategia contempla ampliar su distribución, desarrollar nuevas categorías y conservar un catálogo selectivo. Su filosofía inicial, resumida en la idea de ofrecer “uno tipo de cada producto, pero realmente bueno”, sigue siendo parte de las decisiones de innovación.

Con más de 500 millones de dólares en ventas netas durante los 12 meses que concluyeron en junio de 2026, Rhode ya compite en otra escala.

Rhode, la compañía de belleza fundada por Hailey Bieber, busca ventas por mil millones de dólares anuales (Instagram / Rhode y Hailey Bieber)

El objetivo de alcanzar los mil millones de dólares colocaría a la compañía fundada por Hailey Bieber entre los casos de mayor crecimiento empresarial en la industria global de belleza. Y para lograrlo, así como está funcionando hasta ahora, al parecer lo único que hace falta es esperar a que ocurra.