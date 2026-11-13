Morena y PT acuerdan ‘nueva medición’ ante disputa por la coordinación del proyecto de la 4T en Michoacán

El Partido del Trabajo (PT) alcanzó un acuerdo con las dirigentes de Morena Ariadna Montiel y Citlalli Hernández para realizar una “nueva medición” en Michoacán, con el propósito de definir quién encabezará el proyecto de la Cuarta Transformación en esa entidad rumbo a 2027, afirmó esta tarde el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval.

En medio de las diferencias por el respaldo del PT al senador Raúl Morón como aspirante a encabezar ese movimiento en Michoacán, el legislador sostuvo en entrevista con algunos reporteros que las dirigentes de Morena aceptaron la propuesta de realizar una nueva encuesta, cuyo resultado deberá definir quién asumirá esa responsabilidad.

“Lo de Michoacán parece que era un poco lo que estaba en resistencia, nosotros reconocemos que hubo voluntad de que se haga una nueva medición y que ésta resuelva quién encabeza. Y nosotros estamos con Raúl Morón”, expresó.

El acuerdo representa un paso en las negociaciones entre ambos partidos para mantener la alianza electoral rumbo a los comicios de 2027, aunque deja abierta la definición de quién será la figura que encabece la coalición en el estado.

Morena designó a Carlos Torres como coordinador estatal

En septiembre pasado, Morena designó a Carlos Torres como coordinador estatal de la Transformación en Michoacán, resultado de su proceso interno de selección. Sin embargo, esa determinación generó diferencias con el PT, que ha manifestado su respaldo a Morón y ha insistido en que la definición debe pasar por una nueva medición.

Con el entendimiento referido por Sandoval, las dirigencias de ambos partidos habrían encontrado una salida para procesar sus diferencias sin poner en riesgo la alianza electoral.

El diputado petista sostuvo que su partido mantiene su respaldo a Morón, pero reconoció la disposición de las representantes de Morena para aceptar que se realice un nuevo ejercicio de medición.

“En el caso de Michoacán está ya caminando el acuerdo de que se haga una nueva medición, ahí ya no hay ninguna duda, va la nueva medición y quien resulte de esa nueva medición encabezará los trabajos de la ruta del proyecto de la 4T de los tres partidos (incluido el PVEM)”, apuntó.

Nueva encuesta podría realizarse la próxima semana

Ante la pregunta de si existen dudas sobre el acuerdo, el coordinador de la bancada del PT en San Lázaro reviró: “Está el acuerdo con Citlalli (Hernández) y está el acuerdo con Ariadna (Montiel), eso ya no