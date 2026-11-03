Díaz-Canel firma libro de condolencias en la Embajada de México por muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acudió este lunes a la Embajada de México en La Habana para firmar el libro de condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció como un “infatigable luchador por el progreso con justicia social” y uno de los mejores amigos de la isla.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los principales precursores de la lucha democrática en México, falleció el pasado 28 de octubre a los 92 años de edad en la Ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado de la presidencia cubana, el mandatario expresó, a nombre de la isla, sus condolencias y solidaridad con la familia Cárdenas, el gobierno y el pueblo mexicanos. También destacó la contribución del político mexicano al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y su defensa de la soberanía y las causas sociales.

“Para Cuba ha sido un gran honor, contar entre sus mejores amigos con un hombre como Cuauhtémoc Cárdenas, infatigable luchador por el progreso con justicia social para la hermana nación de México”, indicó Díaz-Canel.

“Cubanos y mexicanos de diversas generaciones agradecemos su incansable aporte a la amistad entre nuestros pueblos”, escribió Díaz-Canel, quien reconoció además la entereza, la altura moral y la dignidad de Cárdenas como expresión de los valores del pueblo mexicano.

Días antes, el presidente cubano había expresado en la red social X su pesar por la muerte del “entrañable amigo de Cuba” y destacado su defensa de las causas de América Latina y el Caribe.

El embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, agradeció la visita del mandatario. Al acto asistieron también el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y el viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal.