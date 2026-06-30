México pidió ampliar vigencia del T-MEC por 16 años tras revisión, pero depende de EEUU, revela Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó confianza sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y confirmó que el gobierno mexicano firmó una carta para respaldar la ampliación del acuerdo comercial por 16 años.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reveló que Canadá también suscribió el documento, en el marco del proceso de revisión del pacto regional, considerado uno de los principales motores de integración económica en América del Norte.

Sheinbaum explicó que este miércoles las máximas autoridades comerciales de México, Canadá y Estados Unidos sostendrán una reunión clave para definir si el tratado se renueva por otros 16 años o si entra en una etapa de revisiones anuales durante una década, previo a una eventual conclusión del acuerdo.

La revisión del tratado comenzará el 1 de julio en un contexto marcado por la política comercial de Estados Unidos, particularmente por la postura proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump.

En este sentido, la presidenta Sheinbaum señaló que México ha sostenido múltiples encuentros con autoridades estadounidenses para abordar temas relacionados con el comercio y la operación del tratado.

De acuerdo con la mandataria, las conversaciones se han concentrado exclusivamente en asuntos comerciales, sin incorporar otros temas a la agenda de negociación.

“Todos los equipos queremos que continúe el tratado”, afirmó la presidenta al referirse al ambiente que prevalece entre los participantes de esta nueva etapa de diálogo.

La titular del Ejecutivo sostuvo que el gobierno mexicano ha realizado todas las acciones necesarias para defender los intereses nacionales y preservar los beneficios derivados del acuerdo regional.

Además, destacó que la estructura original del tratado contempla mecanismos para su permanencia y eventuales revisiones periódicas, incluso en escenarios donde no se acuerde una renovación inmediata.

Sheinbaum subrayó que uno de los principales apoyos al T-MEC proviene del sector empresarial de los tres países, debido a la estrecha relación de las cadenas productivas de Norteamérica.

Empresas con inversiones en México, Estados Unidos y Canadá dependen de la integración manufacturera y logística construida durante las últimas décadas”, explicó.

La presidenta reiteró que el gobierno mantiene una postura de tranquilidad ante el proceso que inicia esta semana y aseguró que continuará participando activamente en las negociaciones.

Añadió que los detalles de la reunión serán dados a conocer una vez que concluyan los primeros encuentros, por lo que el encargado será el secretario de Economía, Marcelo Ebrard quien informará todo lo relacionado con el tema.