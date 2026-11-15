México impulsa estrategia con Reino Unido para proteger productos nacionales y atraer inversiones: SE

Para cuidar los productos hechos en el país y buscar que las inversiones sigan llegando a territorio mexicano, el gobierno federal ha puesto en práctica una estrategia para reforzar las reglas del juego en el comercio internacional, en particular, con el Reino Unido, informó este sábado la Secretaría de Economía (SE).

La dependencia señaló en un comunicado que bajo las instrucciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, visitó Londres para asegurar que los acuerdos comerciales se cumplan al pie de la letra.

El funcionario mexicano, señaló la SE, concentró sus esfuerzos en tres metas para proteger la economía nacional. La primera de ellas es crear un frente común con otros países socios del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TIPAT.

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Con esta iniciativa, México busca que se respeten estrictamente las reglas de origen de las mercancías. De esta manera, se quiere evitar la triangulación comercial, una práctica donde productos de otras naciones entran con ventajas que no les corresponden, afectando directamente a los productores y trabajadores mexicanos.

La segunda meta de este viaje fue proponer la creación de un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios entre México y el Reino Unido. Este plan sigue los pasos de un modelo de cooperación que México ya aplica con éxito con Japón, y servirá para que gobiernos y empresarios mantengan una plática constante, resuelvan problemas de manera rápida y faciliten los negocios entre ambas naciones.

Como tercer punto, se buscó unir fuerzas entre empresas de ambos países para fabricar componentes electrónicos y medicinas, sectores que generan empleos bien pagados y traen tecnología moderna al país.

Durante su estancia, el subsecretario Gutiérrez Romano sostuvo importantes encuentros de negociación. Se reunió con los centros de análisis Chatham House y Canning House para analizar el panorama del comercio mundial y la seguridad económica.

También conversó con los directivos de Wise, una empresa británica de tecnología financiera enfocada en pagos internacionales, y con la firma de asesoría empresarial Ankura Consulting Group, buscando facilitar las operaciones de dinero y atraer más inversiones.

La SE remarcó que estas acciones forman parte del Plan México para diversificar el comercio y fortalecer la industria nacional.