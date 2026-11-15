Estados Unidos pierde certificación de eliminación del sarampión tras 26 años

La Organización Panamericana de la Salud revocó la certificación de eliminación del sarampión de Estados Unidos, lo que supone un giro sorprendente para una nación que ha mantenido a raya esta enfermedad prevenible mediante vacunación durante décadas, reportó The Wall Street Journal.

Estados Unidos logró la eliminación del sarampión en el año 2000 tras intensas campañas de vacunación y la creación de un programa que ofreció vacunas gratuitas a millones de niños.

Muchos expertos en salud pública y epidemiólogos esperaban que Estados Unidos perdiera su estatus de país libre de la enfermedad, ya que los brotes de los últimos dos años se han disparado a niveles no vistos en décadas.

Estados como Pensilvania, Nueva York y Wisconsin reportaron cinco muertes por sarampión en lo que va de noviembre, a causa de brotes no relacionados entre sí.

Para recuperar la condición de país libre de la enfermedad, Estados Unidos debe detener su propagación durante al menos 12 meses, un esfuerzo que podría requerir años de trabajo en salud pública y una considerable voluntad política.

“Los brotes descontrolados de sarampión en Estados Unidos, así como las muertes innecesarias, se deben a la baja cobertura de vacunación contra el sarampión”, declaró Noel Brewer, presidente de un comité independiente estadounidense que presentó a la OPS los resultados sobre los brotes de sarampión en el país. “Nos hemos acostumbrado a permitir que los niños sean víctimas de una enfermedad mortal y mueran a causa de ella”.

Se considera que el sarampión está erradicado cuando un país no registra una propagación continua del virus durante al menos 12 meses. La OPS realiza esta determinación basándose en una revisión de los brotes recientes y en un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que muestra si existen vínculos entre brotes distintos o si alguno de ellos duró más de un año.