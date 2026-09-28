Broncos vinieron de atrás para vencer en casa a los Rams

Bo Nix hizo un acarreo personal desde apenas unas pulgadas fuera de la línea de gol, con 47 segundos por jugar, que impulsó a los Denver Broncos a superar 30-26 a Los Angeles Rams este domingo por la noche, poniendo el broche a unos cinco minutos finales de locura que incluyeron una intercepción de Denver devuelta 66 yardas para touchdown y una rápida respuesta con touchdown de Los Angeles.

Después de que Nix puso al frente a los Broncos (2-1), Matthew Stafford condujo a los Rams (1-2) hasta la yarda 14 de Denver, donde clavó el balón en el suelo con 2 segundos restantes. Una salida en falso hizo retroceder el balón hasta la 19. Los Rams enviaron a cinco receptores, pero el profundo Talanoa Hufanga aseguró su segunda intercepción, esta vez en la zona de anotación.

“Obviamente, una victoria con mucho coraje”, declaró el entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton.

La intercepción devuelta 66 yardas para touchdown de Hufanga con 4:49 por jugar le dio a Denver su primera ventaja, 23-19. Hufanga se adelantó al corredor Kyren Williams, aseguró el pase de Stafford y zigzagueó por el campo hasta entrar en la zona de anotación.

Apenas cuatro jugadas después, Stafford conectó con Konata Mumpfield en un envío de 48 yardas cuando el esquinero Riley Moss se cayó, devolviéndole la ventaja a los Rams, 26-23.

Nix llevó a Denver 65 yardas en 10 jugadas con la ayuda de tres castigos defensivos y, con el balón casi tocando la línea de gol, saltó por encima de la pila de jugadores en la línea para anotar el touchdown de la ventaja. Nix completó pases de 39 y 21 yardas en esa serie.

Los Broncos se fueron al descanso abajo 16-0, pero el marcador estaba empatado al entrar al último cuarto después de que Nix lanzó un par de pases de touchdown y completó dos conversiones de 2 puntos.

El cuarto gol de campo de Harrison Mevis, que llegó tras una intercepción de Josh Wallace, devolvió la ventaja a Los Angeles, 19-16. Antes del descanso también acertó desde 36, 35 y 40 yardas.

Abajo 16-0 al descanso, los Broncos por fin aceleraron una ofensiva que no había encendido y recortaron la desventaja a la mitad con un envío de Nix de 5 yardas para Pat Bryant y un pase en la conversión de 2 puntos para Jaylen Waddle, un lanzamiento en línea recta que pasó entre las manos de Wallace a mitad del tercer cuarto.

Los Broncos empataron con otro touchdown y otra conversión de 2 puntos. Nate Adkins atrapó un pase de 8 yardas de Nix, quien volvió a encontrar a Bryant para igualar el partido.

Los Rams dominaron a Denver antes del descanso, superando a los Broncos por más de 200 yardas en la primera mitad mientras acumulaban 17 primeros intentos contra cinco, los superaban por tierra 87 yardas a 21 y los superaban también 186 yardas a 46 por aire.