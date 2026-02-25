México creó 293,000 empleos en 2025, una cuarta parte de lo que se necesita

El año pasado el mercado laboral generó 292,881 empleos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con datos al IV trimestre del 2025. Los puestos de trabajo creados representan un 24.4% de lo que México necesita para satisfacer el crecimiento poblacional: 1.2 millones de plazas al año.

“Lo que estamos viendo es un cambio en la composición del empleo que es bastante preocupante porque evidentemente cuando la población que entra a la vida laboral, pues no tiene prestaciones, no tiene salario que esté protegido por ley, en fin, la serie de protecciones que brinda la formalidad. Eso es bastante preocupante”, advierte Rodolfo de la Torre, economista y consultor independiente.

A la par de esto, la tasa de desempleo disminuyó 0.1 punto porcentual entre el cuarto trimestre del 2025 y el mismo periodo del 2024, con ello se ubicó en un nivel de 2.5%, un mínimo histórico.

Desde la perspectiva de Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el crecimiento de la informalidad ha influido en que la tasa de informalidad se mantenga baja.

“El típico caso mexicano es ‘yo no puedo pasarme mucho tiempo buscando sin ganar nada. Gano algo. ¿Y qué hago? Vendo tamales, ropa, me empleo en cualquier chamba por mientras, sigo buscando, pero automáticamente ya no soy desempleado. Soy, por ejemplo, de la economía informal, explica.

La lógica del trabajo en México es “’déjame encontrar lo que haya y si después encuentro una ocupación mejor está bien’, lo que pasa es que mucha gente, se queda con el trabajo informal”, añade Hernández Licona.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, la baja tasa de desocupación se explica por una reubicación de las personas en la inactividad laboral. “En 2025, una gran parte de la población se desplazó hacia la no disponibilidad, reduciendo así la tasa de desempleo”.

En ese sentido, la Población No Económicamente Activa (PNEA) creció en 1.2 millones de personas, el aumento anual más alto desde el 2014, cuando se sumaron 1.6 millones a la inactividad laboral, y sin contar los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo.

“El 2025 no fue un año muy bueno para la creación de empleos formales y la gente tiene que buscar el ingreso del día a día”, lo que explica que la informalidad creciera en 493,000 puestos, la ocupación aportara 300,000, lo que significa que 200,000 dejaron de ser empleados formales, precisa Hernández Licona.

Todo el crecimiento de la inactividad laboral se concentró en la población catalogada como “no disponible”, con un aumento de 1.4 millones, mientras que los clasificados como “disponibles”; es decir, quienes no buscan empleo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, disminuyó en 168,040.

La PNEA hiló dos años con incrementos por arriba de un millón de personas, en 2024 se sumaron un millón 84,417 a esta población.

“Pareciera ser una fotografía de deterioro del mercado laboral por donde lo mires: desde la (baja) participación de las mujeres, aumento del sector informal, incremento de las condiciones críticas de trabajo, una reducción de la cantidad de personas que trabajan o buscan trabajo respecto a la medición del trimestre previo y, eventualmente, si bien no todo el mundo que trabaja en la informalidad es pobre, alrededor del 90% de quienes viven por debajo de la línea de pobreza, pues trabajan en la informalidad,” explica Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo Vamos? (MCV).

Informalidad, motor del empleo

En 2025 el motor de la creación de empleo fue la informalidad, la ocupación informal aumentó en 493,821 personas, mientras que el trabajo formal disminuyó en 195,513 plazas.

Como resultado de esto, la tasa de informalidad pasó de 54.5% a 55.0% entre el cuarto trimestre del 2025 y el mismo periodo del año previo. Aunque a tasa trimestral esto representó una disminución, se trató del nivel más alto para un cierre de año desde el 2022.

“El mercado laboral mexicano atraviesa por un evidente deterioro, el cual se hace manifiesto al observar que la totalidad del crecimiento en la ocupación fue absorbida por la informalidad, implicando una migración forzada hacia la precariedad. Respecto al balance de 2025, la caída de 195,513 empleos formales sitúa al año en un escenario que solo se había visto en periodos asociados a recesión: en 2020 (-628,459), en 2009 (-26,046) y en 2008 (-243,103)”, apunta Gabriela Siller.

Con información de El Economista.