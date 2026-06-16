México cosecha 10 medallas en el Campeonato Mundial de Síndrome de Down en Bulgaria

Ciudad de México. La selección mexicana que participa en el Campeonato Mundial de Síndrome de Down Bulgaria 2026, abrió la cosecha nacional con ocho preseas en atletismo y dos en gimnasia.

Eloísa Mosqueda en los 800 metros planos y los relevos varonil y femenil 4×100 se llevaron la medalla de oro, mientras que los metales plateados corrieron a cargo de Juan Rodríguez en lanzamiento de Jabalina y Paola Romero en 800 metros planos.

Las preseas de bronce se lograron por cuenta de Sanjuanita Vargas en lanzamiento de jabalina, Karla Lima en lanzamiento de jabalina (mosaico) y Jesús Guzmán en 800 metros planos.

En gimnasia, la veracruzana Bárbara Wetzel se coronó en la final de all around, mientras que Helena Cárdenas conquistó el oro en all around categoría junior elite.

La delegación nacional continuará con sus competencias en los Mundiales Bulgaria 2026 hasta el 18 de junio.