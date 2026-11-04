México consigue oro y récord mundial en Campeonato de Natación Síndrome de Down Albufeira 2026

El equipo femenil estuvo conformado por: Mariana Escamilla, Dunia Camacho, Guadalupe Cárdenas y Paola Veloz, quienes ya cuentan con varias medallas mundiales en su palmarés personal.

La selección nacional logró una jornada histórica, tras ganar la medalla de oro con récord del mundo, en el relevo femenil 4×200 metros estilo libre, con un tiempo de 12:29:15 minutos, registro que mejoró la marca anterior que era de 12:49:75, en el marco del tercer día de competencias del 12 Campeonato Mundial de Natación Síndrome de Down Albufeira 2026, que se realiza en Portugal.

El equipo femenil estuvo conformado por: Mariana Escamilla, Dunia Camacho, Guadalupe Cárdenas y Paola Veloz, quienes ya cuentan con varias medallas mundiales en su palmarés personal.

En la final de 800m libre femenil, México logró el 2-3, por cuenta de Dunia Camacho Marenco, quien ganó la plata al cronometrar 13:04:66 minutos, tiempo con el que además, impuso récord mundial de la categoría por edad masters y Paola Veloz Bárcenas, quien cosechó el bronce con 13:15:25 minutos. El oro fue para la británica, Scarlett Jones, con un tiempo de 13:00:88.

La neoleonesa, Mariana Escamilla Braña, sumó otra presea a su cosecha personal, tras obtener la insignia plateada en la final de 100m dorso, con un tiempo de 1:35:81 minutos.

Por su parte, Giovanni Flores Hernández ganó la presea de bronce, en 800m libre varonil, al registrar 12:29:72 minutos.

Con estos resultados, México suma hasta el momento: dos medallas de oro, cuatro de plata y cuatro bronces, para un total de 10 preseas. Las competencias del Mundial Albufeira 2026 continuarán hasta el 6 de noviembre.