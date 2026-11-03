Recorre SDHyBC el Kilómetro 33 y entrega apoyos a familias afectadas por las lluvias

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en la Frontera Norte, realizó un recorrido por el sector del Kilómetro 33, en Ciudad Juárez, para atender directamente a las familias afectadas por las recientes lluvias y entregarles apoyos emergentes.

El titular de la dependencia estatal, Jesús Carrillo, informó que, a petición de las y los vecinos de este sector, se distribuyeron despensas de NutriChihuahua y pliegos de hule negro para atender algunas de las necesidades ocasionadas por las precipitaciones.

Durante la visita, el personal de la subsecretaría, encabezada por Austria Galindo, dialogó con las y los habitantes para conocer de primera mano sus necesidades, escuchar sus planteamientos e identificar las afectaciones, con el fin de brindar atención, canalizar sus solicitudes y dar seguimiento a cada caso.

El secretario señaló que estas acciones forman parte de la atención que el Gobierno del Estado brinda a las familias juarenses ante las contingencias climáticas, mediante la presencia en las zonas afectadas y la entrega de apoyos para atender las necesidades más apremiantes.

Finalmente, Carrillo reiteró que la gobernadora Maru Campos solicitó que se mantenga un acercamiento permanente con las familias de distintos sectores de Ciudad Juárez, a fin de conocer las condiciones en las que se encuentran y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo derivadas de las lluvias.