Inés Gómez Mont pide no ser trasladada fuera de Miami debido a que una de sus hijas está en tratamiento médico 

La defensa de Inés Gómez Mont pidió a un juez federal revisar su arresto y evitar que sea trasladada a otro centro.

Inés Gómez Mont busca quedarse en Miami mientras enfrenta su proceso migratorio en Estados Unidos. La defensa de la exconductora mexicana presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal para solicitar que se revise la legalidad de su detención y evitar que sea trasladada a otro centro peniteniario fuera de esa ciudad, informó el periódico Reforma.

Inés Gómez Mont busca quedarse en Miami por el tratamiento médico de una de sus hijas

Uno de los argumentos de sus abogados para pedir que Inés Gómez Mont no sea removida de Miami es que una de sus hijas se encuentra en tratamiento médico y un traslado de la conductora podría perjudicarla.

El recurso fue presentado el 31 de octubre ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y está dirigido al juez Jeffrey T. Kuntz, quien lleva el caso. Actualmente, la exconductora permanece en el Centro de Transición de Broward, luego de que fuera detenida el pasado 30 de octubre en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Inés Gómez Mont (Instagram)

A través del habeas corpus, su defensa solicitó que el juez revise si su arresto se realizó conforme a la ley. También pidió que permanezca en Miami y no sea enviada a otro centro de detención.

El juez Kuntz aceptó a trámite el recurso y ordenó al ICE justificar la detención de Gómez Mont a más tardar este miércoles 4 de noviembre.

Sin embargo, rechazó la petición para impedir un eventual traslado. El magistrado explicó que no tiene jurisdicción para bloquear un cambio de centro de detención si el Departamento de Justicia considera que es necesario, detalló el mismo medio.

El recurso es similar al que presentó su esposo, Víctor Álvarez Puga

La estrategia legal de Inés Gómez Mont tiene un antecedente en el caso de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien presentó un recurso similar después de ser detenido el 24 de septiembre de 2025.

El abogado consiguió salir bajo fianza, aunque su proceso judicial continúa. El empresario tiene programada una audiencia este mes.

Gómez Mont fue detenida después de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana. Las autoridades de México la reclaman por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma relacionado con evasión fiscal, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.