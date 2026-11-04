Tribunal de Bolivia abre investigación contra Evo Morales por caso Hotel Las Américas

El ex presidente boliviano Evo Morales es señalado en una acusación relacionada con los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas en 2009.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia dio curso a la acusación contra el ex presidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera por el caso “Hotel Las Américas”, ocurrido en Santa Cruz, donde en 2009 fueron asesinados tres extranjeros y detenidos otros dos, señalados por el gobierno de pertenecer presuntamente a una “célula terrorista separatista”.

“Se procedió a la resolución de apertura de etapa preliminar de la investigación”, declaró en conferencia de prensa el magistrado Carlos Ortega, quien informó que se notificó al fiscal general y a los firmantes de la proposición acusatoria.

El magistrado confirmó que se emitió el decreto de inicio de la investigación preliminar, que deberá desarrollarse en un plazo de 30 días, informaron medios locales.

Ortega precisó que se instruyó al Tribunal de Justicia de Chuquisaca para que, en un plazo de entre 48 y 72 horas, se proceda a notificar a Morales y García Linera en sus respectivos domicilios.

La proposición acusatoria fue presentada por la bancada de Libre, partido del ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) y ex candidato presidencial en 2025, con el objetivo de investigar los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009.

El documento señala la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, así como privación de libertad, durante el ejercicio de funciones públicas de Morales y García Linera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que hubo vulneraciones de derechos en estos hechos, por lo que el Estado boliviano debe realizar las reparaciones correspondientes