Científicos revelan que elegir la soledad sobre la vida social no es un problema de personalidad, sino una muestra de autonomía emocional que fortalece el bienestar psicológico según un nuevo estudio publicado por Scientific Reports

La decisión de permanecer en casa en lugar de socializar no refleja desinterés por los demás, sino una capacidad de autodeterminación que reduce significativamente los niveles de estrés y fomenta la autonomía.

Históricamente, la sociedad ha estigmatizado a quienes prefieren la tranquilidad de su hogar por encima de las reuniones sociales vibrantes. Sin embargo la ciencia ofrece una perspectiva renovada y validante. Según un reporte de Infobae basado en una investigación de la prestigiosa revista Scientific Reports, preferir quedarse en casa no es un síntoma de problemas de sociabilidad, sino un indicador de salud mental y autodeterminación. El estudio, que monitoreó a adultos de Reino Unido y Estados Unidos, demuestra que el tiempo a solas, cuando es una elección consciente, se convierte en una herramienta poderosa para equilibrar las demandas emocionales del día a día.

La investigación científica se centró en individuos mayores de 35 años, registrando su comportamiento diario durante tres semanas. Los resultados fueron reveladores: los días en los que las personas pasaban más tiempo en soledad registraban una disminución notable en los niveles de estrés y un aumento en la sensación de autonomía. Muchas personas se preguntan hoy en día qué significa preferir estar solo que con amigos, y la psicología responde que se trata de una necesidad de autorregulación. Al eliminar la presión de “actuar” o mantener una fachada social, el sistema nervioso encuentra un espacio de recuperación profunda que la interacción constante, por más divertida que sea, no siempre permite.

Beneficios psicológicos de elegir quedarse en casa:

Reducción del estrés: La soledad elegida permite desconectar de la rutina y las expectativas externas, bajando la carga cognitiva .

La soledad elegida permite desconectar de la rutina y las expectativas externas, bajando la . Aumento de la autonomía: El individuo refuerza su capacidad de tomar decisiones basadas en sus necesidades reales , no en compromisos sociales.

El individuo refuerza su capacidad de tomar , no en compromisos sociales. Fomento de la creatividad: El tiempo a solas es el terreno fértil para la reflexión y el desarrollo de actividades creativas con propósito.

El tiempo a solas es el terreno fértil para la y el desarrollo de actividades creativas con propósito. Recarga emocional: Permite procesar experiencias previas, mejorando la calidad de las futuras interacciones sociales al evitar el “burnout” social.

Es crucial entender que la soledad no es una experiencia estática. Según los expertos citados por Scientific Reports, existe una diferencia fundamental entre la soledad impuesta y la soledad elegida. Mientras que la primera puede generar sentimientos de aislamiento y baja satisfacción, la segunda —denominada a veces como “solitud”— minimiza cualquier efecto negativo. El estudio subraya que los beneficios se intensifican cuando las personas sienten que tienen el control total sobre su decisión de no salir. Esto explica por qué cancelar un plan a último momento para leer o ver una serie puede generar un alivio tan inmenso: es un acto de soberaníasobre el propio tiempo.

Ante la duda de si es malo querer estar solo siempre, los psicólogos advierten que el equilibrio es la clave. Si bien quedarse en casa es reparador, la interacción humana sigue siendo un pilar del bienestar a largo plazo. No obstante, en un mundo hiperconectado como el de este 2026, la capacidad de disfrutar de la propia compañía es una habilidad de supervivencia emocional. El reporte de Infobaeconcluye que actividades como la relajación o la meditación en casa convierten la soledad en una experiencia enriquecedora que, irónicamente, nos permite ser mejores amigos y compañeros cuando finalmente decidimos salir al mundo, ya que lo hacemos desde un lugar de plenitud y no de agotamiento mental.