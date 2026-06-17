Mexicano Uziel Muñoz gana oro en Estonia con lanzamiento de bala 20.97 metros

El subcampeón mundial Uziel Muñoz sigue con buen paso su gira por Europa. El mexicano logró la medalla de oro en JÕHVI 2026 Heino Lipp Memorial en Estonia al registrar 20.97 metros en impulso de bala y superar a Scott Lincoln de Gran Bretaña y Nick Palmer de Nueva Zelanda.

El seleccionado olímpico de París 2024 se mostró seguro en cada impulso para llegar al primer sitio y con ello seguir con la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Muñoz fue el único representante de América en esta competencia. Lincoln fue plata con 20.80 y Palmer se llevó el bronce tras un mejor lanzamiento de 20.19 metros.

Uziel ha tenido una buena temporada y una muestra fue el desempeño que tuvo en Sparkassen Werfertag en Gelenau, Alemania, donde registró 20.93 metros.

En Santo Domingo 2026, Muñoz se presentará como el campeón vigente luego que en el San Salvador 2023 obtuvo oro con 20.81 metros.