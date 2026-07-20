Mexicano que murió atropellado al huir del ICE en Florida tenía visa de turista vigente

El mexicano, Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, quien murió atropellado por un camión el pasado día 14, en San Agustín, Florida, mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , estaba de vacaciones con una visa de turista válida, confirmó un grupo defensor de los trabajadores agrícolas, informó Miami Herald en su portal.

Coronilla era padre de dos hijos y estaba de visita procedente de su ciudad natal, San Luis de La Paz, Guanajuato, indicó la organización Colectivo Árbol, con sede en Orlando. Las autoridades aún no han confirmado su identidad.

El representante de la organización, quien ha brindado apoyo a la esposa de Coronilla, Jessica Alamilla, declaró que Coronilla Durán llegó a Estados Unidos hace tres semanas de vacaciones y que sólo llevaba dos días en Florida.

“Tenía previsto regresar el sábado pasado. Ya había comprado un boleto de avión”, declaró Jeffers al Miami Herald y agregó que “ahora, lamentablemente, si regresa, su regreso será diferente”.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado nuevos detalles desde que ocurrió el incidente la semana pasada.

Esta fue la tercera muerte en una semana tras un encuentro con funcionarios de inmigración, después de que agentes federales dispararon y mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano en Houston el 7 de julio, y a Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano, en Biddeford , Maine, el 13 de julio.

La administración del presidente, Donald Trump, mantiene una amplia campaña de deportaciones masivas, en la que los agentes están deteniendo a inmigrantes que incluso cuentan con permisos de trabajo y otra documentación legal.