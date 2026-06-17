Messi iguala a Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales

Argentina arrancó el Mundial 2026 con una calificación de ’10’: goleó 3-0 a Argelia con triplete de su capitán y figura, Lionel Messi, quien de paso se convirtió en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.

El partido tuvo un inicio electrizante en Kansas City. Apenas en los primeros instantes, Leo Messi abrió el marcador con una sutil definición ante Luca Zidane; no obstante, fue anulado por milimétrico offside.

Lo mismo ocurrió poco después con los argelinos, que anotaron al minuto ocho a través de Chaibi, aunque su tanto no subió al marcador por fuera de lugar.

Pasado el primer cuarto de hora, Messi se apoderó del show como artista único al abrir la pizarra con un zurdazo colocado que le ‘dobló’ las manos a Zidane.

La segunda mitad empezó con buen ritmo e intensidad.

Después de 15 minutos de lucha, Messi aumentó su cuenta con un toque a la red tras un rechace de Zidane a disparo de Mac Allister.

Fue el éxtasis para los campeones del mundo y su gente, mayoría en la casa de los Chiefs de Kansas City en la NFL, donde estuvo presente el quarterback Patrick Mahomes, así como Zinedine Zidane.

Scaloni se dio el lujo de sacar al 80′ al ‘dios’ Messi, ovacionado por la multitud tras su nuevo récord individual a la par del alemán Miroslav Klose en la máxima justa del balompié (16 anotaciones).