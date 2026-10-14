Ohtani sí estará en alineación de Dodgers vs. Brewers en J3 de Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Shohei Ohtani se mostró convencido y firme en que está cerca de superar su pronunciado bache ofensivo y que formará parte de la alineación para el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) este miércoles por la noche, según declaró el mánager de Los Ángeles Dodgers, Dave Roberts, antes del entrenamiento del equipo el martes por la tarde.

Ohtani se fue de 4-0 con dos ponches en la derrota de los Dodgers por 7-4 ante los Milwaukee Brewers el lunes, resultado que dejó a su equipo en desventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete partidos. Roberts tenía previsto consultar con su superestrella –que juega tanto como lanzador como bateador– a su regreso a Los Ángeles para evaluar si continuaría jugando, pero una fuente informó a ESPN que Ohtani se mantendría en la alineación siempre y cuando se sintiera lo suficientemente sano para hacerlo.

Según Roberts, eso fue exactamente lo que Ohtani comunicó.

“Estaba convencido de que puede ayudarnos”, dijo Roberts. “Está lo suficientemente bien como para ayudarnos a ganar un partido de béisbol. Así que eso era todo lo que necesitaba escuchar. Nunca he dudado de él”.