“Me siento muy tranquila”: Sheinbaum agradece a AMLO su apoyo ante presunta injerencia de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo que recibió ayer del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer por medio de una carta, manifestó su apoyo “sin condiciones” a la Mandataria federal y quien aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

Conferencia de prensa matutina. Jueves 04 de junio 2026 https://t.co/cM5rkXS5qs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 4, 2026

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que “son momentos de definición“ y que “yo me siento muy tranquila”.

La Mandataria federal aseguró que lo que quisiera la oposición es que ella rompiera con López Obrador y que criticara su sexenio.

“Le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo y lo que dice de mí. ¿Qué quisieran los adversarios? No, pues que nos separamos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento, que yo dijera `No es que fue malísimo´. Imagínense, luché con López Obrador en campaña dije `que siga la transformación´, y luego llegó aquí y dijo “No López Obrador, No. ¡No pues cómo creen”.

“Es un momento definición y la verdad yo me siento muy tranquila”, dijo.

Ayer, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

A través de una carta difundida este miércoles desde Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana con el objetivo de recuperar influencia sobre el gobierno mexicano.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”(sic), afirmó el exmandatario, quien consideró que las acusaciones relacionadas con migración y narcotráfico responden a intereses electorales rumbo a los comicios de noviembre en ese país”.