‘Me hiciste sentir viejo’: Checo Pérez reacciona a foto de Franco Colapinto de 2016

El piloto argentino Franco Colapinto compartió en sus redes sociales una fotografía tomada en 2016, cuando apenas iniciaba su camino en el automovilismo. En la imagen aparece junto a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien ya acumulaba cinco temporadas en la Fórmula 1. El posteo formó parte de una recopilación de recuerdos de hace una década y rápidamente atrajo la atención de los aficionados.

La reacción del mexicano no se hizo esperar: “¡Buena foto! Me hiciste sentir viejo”. La respuesta abrió un intercambio que se volvió viral entre seguidores de ambos corredores.

El bonaerense, hoy consolidado en la categoría, respondió con humor y optimismo: “Naaaa, viejos son los trapos! Vos sos un pibe todavía! Y año debut este 2026!”. Con esa frase, Colapinto no solo defendió la vigencia de Pérez, también hizo referencia a su regreso a la Fórmula 1 en 2026, tras un año fuera de la parrilla.

La salida del mexicano de Red Bull en 2025 lo dejó sin actividad en la máxima categoría durante una temporada; sin embargo, su incorporación a Cadillac, escudería que debutará en la Fórmula 1 en 2026, marcará un nuevo capítulo en su carrera. Con 35 años, Pérez será uno de los referentes del proyecto que busca consolidarse en su primera campaña.

Ambos pilotos ya habían compartido circuito en el cierre del campeonato 2024. Durante ese periodo, Colapinto disputó nueve carreras con Williams; mientras, Pérez aún competía con Red Bull. Esa experiencia previa fortaleció el vínculo entre ambos y dio contexto al intercambio en redes, que mezcló recuerdos con expectativas de futuro.

La fotografía, tomada cuando Colapinto tenía alrededor de 13 años, refleja el contraste entre un joven que apenas iniciaba y un mexicano que ya era figura establecida en la Fórmula 1. Hoy, la situación se invierte parcialmente: el argentino se afianza en la categoría y Pérez se prepara para un regreso con un nuevo equipo.

