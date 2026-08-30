Máxima de 35°C para Chihuahua y 39°C para Juárez, posibles tolvaneras en Jiménez y El Oasis

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de ráfagas de viento, tolvaneras, altas temperaturas y lluvias con posible caída de granizo durante este fin de semana en la entidad.

Para este domingo 30 de agosto, las rachas se mantendrán con velocidades superiores a 55 km/h, que ocasionarán tolvaneras en Jiménez y El Oasis (Ojinaga).

Se Registrarán rachas de hasta 45 km/h en Palomas (Ascensión), Julimes, Saucillo, Parral, Camargo y Ojinaga mientras que en Juárez, Ahumada, Cuauhtémoc, Delicias y otras localidades del norte, noroeste, oeste, centro y sureste superarán los 35 km/h.

Las lluvias continuarán con chubascos de dispersos a moderados en las regiones noroeste, oeste y suroeste, precipitaciones de aisladas a dispersas en Matachí y Bocoyna, y precipitaciones aisladas en Janos, Casas Grandes, Namiquipa, Guerrero y Balleza.

El termómetro alcanzará valores de hasta 40°C en Ojinaga, 39°C en Juárez, y 35°C en Chihuahua y Camargo.

La CEPC llama a extremar precauciones, evitar la exposición prolongada a la radiación solar durante las horas de mayor calor, asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento y conducir con precaución en tramos carreteros ante las tolvaneras.

Ante cualquier situación de emergencia o incidente derivado de las condiciones del clima, reportarlo de inmediato a la línea 9-1-1, la cual se encuentra disponible las 24 horas del día para la atención oportuna por parte de los cuerpos de seguridad, rescate y protección civil en todo el estado.