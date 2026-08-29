Celebra Museo Semilla 22 años de acercar la ciencia y la tecnología a la niñez chihuahuense

El Museo Interactivo Semilla del DIF Estatal celebró su 22 aniversario con una jornada recreativa, cultural y de esparcimiento, que reunió a cientos de niñas, niños, jóvenes y sus familias en un espacio de convivencia.

Gabriel Eguiarte Fruns, director general del DIF Estatal de Chihuahua, encabezó los festejos y destacó la trayectoria de más de dos décadas de este recinto, cuya vocación ha sido acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones de chihuahuenses.

“El Museo Semilla es mucho más que un espacio de exhibición, es un laboratorio de sueños donde cada experimento, cada taller y cada visita despiertan la curiosidad y el amor por el conocimiento en nuestras niñas y niños”, señaló Eguiarte Fruns durante su recorrido por las salas del lugar.

El funcionario subrayó que el DIF Estatal trabaja de la mano con instituciones, organizaciones y aliados estratégicos para consolidar al Semilla como un referente de la educación no formal y la divulgación científica en la entidad.

Durante el acto protocolario, niñas, niños y jóvenes que integran la banda del Laboratorio de Jazz Comunitario presentaron uno de sus “performances”, para mostrar su talento y los resultados de sus estudios y prácticas.

La programación incluyó recorridos por las salas del museo, muestras especiales de propuestas educativas, experimentos científicos, actividades manuales, dinámicas deportivas y un rally coordinado por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Entre los atractivos destacaron el combate de robots, el uso de lentes de realidad virtual, el acceso a la bóveda de observación astronómica y las observaciones con telescopios de la Liga Astronómica de Chihuahua.

También se ofrecieron servicios de pinta caritas y pintura de figuras de yeso, además de la presencia de personajes de la Legión 501 de Star Wars y funciones de las películas Shrek 1 y Shrek 2.

La celebración fue posible gracias al apoyo de diversas instituciones y organizaciones, como el Instituto de Innovación y Competitividad, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Vialidad y Tránsito, y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

También participaron las facultades de Medicina y de Ciencias Químicas de la UACH, la asociación Por Más Mujeres en las Ciencias; Liga Astronómica de Chihuahua; Rancor Hunters – Legión 501 (Star Wars); El Universitario Podcast, Telcel y Chachitos.