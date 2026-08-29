Preparan despliegue policial desde el amanecer para vigilar regreso a clases





Desde las primeras horas del próximo lunes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) desplegará un operativo especial en distintos planteles educativos de la ciudad para garantizar un regreso a clases seguro, informó el comisario Julio César Salas González.

El funcionario detalló que las acciones comenzarán aproximadamente entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, horario en el que elementos de la corporación estarán apostados y realizando recorridos en las inmediaciones de las escuelas.

Salas González explicó que no se limitará la participación de los grupos DARE y de Proximidad, sino que prácticamente toda la corporación se sumará a la estrategia, con alrededor de 140 policías asignados a recorridos especiales durante la apertura de los planteles.

Además de las labores de vigilancia, los agentes tendrán acercamiento con los estudiantes, quienes podrán conocer las patrullas y convivir con los elementos como parte de las acciones de proximidad y prevención que impulsa la DSPM.

El comisario adelantó también que la Mesa de Seguridad será trasladada a una escuela de la zona Oriente, como parte de una estrategia de trabajo que busca atender de manera directa las problemáticas de seguridad que se presentan en ese sector.

Explicó que se busca realizar esta actividad en un plantel de la zona Oriente debido a la preocupación que existe en sectores como Aquiles y áreas cercanas a Aldama, principalmente por situaciones relacionadas con la violencia familiar.

La presencia de las autoridades en las escuelas permitirá, además de reforzar la vigilancia, conocer de primera mano las inquietudes de la comunidad educativa y establecer acciones preventivas de acuerdo con las necesidades de cada sector.

El operativo ya fue comunicado a las autoridades correspondientes y quedará en marcha desde las primeras horas del lunes, con el objetivo de acompañar a estudiantes, padres de familia y personal docente durante el regreso a las aulas.