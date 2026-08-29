Llama Daniela Álvarez a jóvenes de Acción Juvenil a soñar, actuar y lograr

Más de 1,500 jóvenes de distintos municipios participaron en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil.

Carolina Sotelo presentó su informe de actividades, destacando la consolidación de 44 Secretarías Municipales y recorridos por 51 de los 67 municipios del estado.

Chihuahua, Chih.- Ante más de 1,500 jóvenes provenientes de distintas regiones del estado, la presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, llamó a las nuevas generaciones de Acción Juvenil a soñar en grande, convertir sus ideales en acciones y trabajar para hacer realidad aquello que quieren para Chihuahua.

Durante el Encuentro Estatal de Acción Juvenil, encabezado por la secretaria estatal Carolina Sotelo, Álvarez destacó que las juventudes tienen hoy la oportunidad y también la responsabilidad de involucrarse, participar y levantar la voz frente a los retos que enfrenta el estado y el país.

Bajo el lema “Soñar, actuar y lograr”, Daniela Álvarez invitó a las y los jóvenes a no conformarse únicamente con imaginar un Chihuahua mejor, sino a dar el siguiente paso y participar activamente para conseguirlo.

“Los sueños tienen que llevarnos a actuar, porque cuando nos atrevemos a hacerlo es cuando comenzamos a lograr aquello que parecía imposible”, destacó durante su mensaje.

La presidenta estatal reconoció además el trabajo que Acción Juvenil ha realizado para mantener una organización cercana, activa y presente en los municipios, y refrendó que desde el PAN Chihuahua continuarán abriendo espacios para que más jóvenes encuentren una plataforma desde la cual puedan desarrollar sus ideas, defender sus causas y participar en la vida pública.

Por su parte, Carolina Sotelo, secretaria estatal de Acción Juvenil, presentó su informe de actividades y destacó que durante el último año se han logrado consolidar 44 Secretarías Municipales de Acción Juvenil, además de haber recorrido 51 de los 67 municipios de Chihuahua.

Al encuentro acudieron jóvenes de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Camargo, Saucillo, Delicias, Hidalgo del Parral, Casas Grandes, Juárez, Guerrero, entre muchos otros municipios, reflejando la presencia que Acción Juvenil mantiene en las diferentes regiones del estado.

El evento contó también con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; la secretaria nacional de Acción Juvenil, la chihuahuense Daniela Aguilar; y el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, además de legisladores, alcaldes y distintos liderazgos de Acción Nacional.

Como parte del programa se desarrollaron dos conferencias magistrales. La primera estuvo a cargo del periodista y analista político Gustavo Macalpin, quien abordó la importancia de la libertad de expresión y de mantener una voz crítica y participativa frente a los acontecimientos públicos.

La segunda conferencia estuvo a cargo de Marco Bonilla, quien habló sobre los retos que enfrentan actualmente las nuevas generaciones y convocó a las y los jóvenes a involucrarse, utilizar sus redes sociales, defender sus ideas y ejercer con libertad su derecho a participar en la conversación pública.

Durante el encuentro se reiteró que la participación juvenil no debe limitarse a acompañar los procesos políticos, sino que las nuevas generaciones deben convertirse en protagonistas de las decisiones que definirán los próximos años de Chihuahua.

El PAN Chihuahua, encabezado por Daniela Álvarez, refrenda su compromiso de seguir siendo un partido de puertas abiertas para las juventudes, donde cualquier joven que tenga inquietudes, ideas y voluntad de participar encuentre un espacio para levantar la voz, prepararse y trabajar por su estado.

Porque para lograr grandes cosas, primero hay que atreverse a soñar, actuar y lograr.