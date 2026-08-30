Catean vivienda en colonia Pedro Domínguez

Un fuerte operativo se observó la noche del sábado en las calles Progreso Nacional e Industrias de la colonia Pedro Domínguez, lo que llamó la atención de los vecinos de la zona.

Agentes de la Secretaría de la Defensa y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) habrían intervenido una vivienda mediante orden de cateo concedida por una autoridad judicial.

El operativo se prolongó por varios minutos, no obstante, no trascendió información sobre la investigación por la cual se cateó la vivienda ni los aseguramientos y/o detenciones.