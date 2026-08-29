Jóvenes de Chihuahua lideran el cambio a nivel nacional: Manque asiste a Encuentro Juvenil del PAN

– Más mil 500 jóvenes chihuahuenses participaron en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil junto con la gobernadora Maru Campos y liderazgos panistas.

– “Son jóvenes de Chihuahua quienes están liderando el cambio en nuestro país, y ese relevo es azul”, afirmó la diputada federal.

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, participó en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil, que reunió a cerca de mil 500 jóvenes para fortalecer la participación, crear lazos y formar nuevos liderazgos.

La legisladora destacó el papel de Chihuahua como referente para impulsar un cambio en el país y hacer frente al proyecto político de la 4T, con una nueva generación dispuesta a defender las causas de Acción Nacional.

“Son jóvenes de Chihuahua quienes están liderando el cambio, y ese relevo es azul. Muchos viven hoy su primer evento con el partido y estoy segura de que serán punta de lanza a nivel nacional en la defensa de la familia, la libertad, la calidad de vida que ya hemos impulsado en Chihuahua”, afirmó Manque Granados.

La legisladora reconoció el liderazgo de Maru Campos, primera mujer en encabezar la Alcaldía de Chihuahua y el Gobierno del Estado, y de Marco Bonilla, alcalde de la capital y coordinador político estatal, quienes se han consolidado como ejemplo de que la participación política puede abrir camino, y desarrollar iniciativas desde el humanismo, siempre con el fin de hacer y fortalecer a la comunidad.

Manque Granados también reconoció la organización encabezada por Carolina Sotelo, secretaria estatal de Acción Juvenil, y Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil, junto con la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez. En el encuentro participaron también la gobernadora Maru Campos, el alcalde Marco Bonilla y otros liderazgos del partido.

Finalmente, Manque Granados sostuvo que las nuevas generaciones serán fundamentales para defender lo construido en Chihuahua y llevar al resto del país una visión basada en la libertad, la familia, las oportunidades y la calidad de vida.