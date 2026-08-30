Muere motociclista de 30 años tras ser impactado por una Durango en Villa Juárez

Un motociclista de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras verse involucrado en un fatal accidente registrado en el cruce de las calles Séptima y Ángel Posada, en la colonia Villa Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de una motocicleta en sentido de norte a sur por la calle Ángel Posada, cuando fue impactado por una camioneta Dodge Durango que se desplazaba de oeste a este por la calle Séptima. Tras el fuerte choque, el motociclista salió proyectado contra la banqueta y sufrió lesiones de gravedad que terminaron por provocarle la muerte.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Vial y elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron y acordonaron el área para facilitar las labores de las autoridades. Posteriormente, personal de la Agencia Estatal de Investigación se hizo cargo de los procedimientos correspondientes y del levantamiento de evidencias para determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.