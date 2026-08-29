Es Chihuahua un faro de luz para todo México: Maru Campos

Inició los trabajos del Encuentro Estatal de Acción Juvenil, celebrado en la capital

La gobernadora Maru Campos dijo a los jóvenes panistas reunidos en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil, que hoy Chihuahua representa un faro de luz no solo para el partido, sino para todo México, por lo que los llamó a despertar de la indiferencia que tanto conviene al régimen.

Destacó que su Gobierno es la prueba de que cuando se trabaja con principios y con ideales, la vida y el futuro florecen para todos, por lo que los llamó a mantener esa luz encendida y a defender lo que se ha construido en la entidad.

En el Encuentro que reunió a jóvenes del estado, la mandataria destacó el liderazgo de Chihuahua como referente nacional del blanquiazul y convocó a las nuevas generaciones a mantener firmes los principios, valores y la visión humanista que han distinguido a la entidad.

En ese sentido, afirmó que Chihuahua ha demostrado que, con principios, disciplina y trabajo, es posible construir una visión humanista de la política, que genere resultados para las familias.

“Por eso hay que despertar de nuevo, de la indiferencia, de la desesperanza; así como aquellos jóvenes fundadores hace décadas soñaron con un proyecto de nación distinto, hoy nos toca a nosotros dar ese mismo paso”, expresó.

Maru Campos recordó que en su juventud abrazó los principios de Acción Nacional, porque en ellos encontró una visión del país con el que soñaba: “un México donde la dignidad humana no se negocia, donde la libertad se defiende y se respeta, y donde el bien común es el centro del servicio público.

Enfatizó que hoy, muchos dicen que defender esos principios es cosas del pasado, que son palabras vacías que no sirven.

Añadió que es precisamente eso lo que quieren que hacer creer a los jóvenes panistas, que olviden sus raíces y miren a otro lado.

“Pero en Chihuahua despertamos y resistimos. Gracias a la confianza de la gente, con trabajo y disciplina, hemos construido una visión humanista de la política, un legado que ya lleva 10 años dándole resultados a las familias chihuahuenses”, concluyó la mandataria.