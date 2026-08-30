DEA destaca colaboración entre México y EE.UU. para detener a operador financiero de Los Chapitos

Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), destacó el trabajo conjunto entre autoridades estadounidenses y mexicanas para identificar a Salvador “N”, identificado como operador financiero de Los Chapitos, quien fue detenido en Mexicali, Baja California.

Por medio de un mensaje en redes sociales el sábado 20 de agosto de 2026, Cole apuntó que dicha captura fue “resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y financiero en ambos lados de la frontera”.

"DEA worked closely with our Mexican partners to identify and target Salvador “N,” a key financial operator for Los Chapitos and the Sinaloa Cartel. This arrest is the result of sustained intelligence, investigative, and financial work on both sides of the border. We are… https://t.co/GsDdS2htOh — DEA HQ (@DEAHQ) August 29, 2026

“Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde el liderazgo del cártel hasta la infraestructura financiera que los mantiene operando”, detalló.

Por último, el director de la DEA felicitó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y a las autoridades mexicana “por su acción decisiva y su asociación continua”.

Fuerzas federales mexicanas capturaron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, integrante de la facción de Los Chapitos, y es integrante del grupo delictivo identificado como Los Rusos, banda a la cual hace unos días se le aseguraron cuatro millones de dosis de fentanilo.

García Harfuch indicó que “derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el Gabinete de Seguridad de México Salvador ‘N’, identificado como presunto operador financiero de la facción ‘Los Chapitos’ del Cartel de Sinaloa”.

El funcionario explicó que el ahora detenido “cuenta con investigaciones financieras en México” por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y “con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la OFAC, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa”.

En el cierre de su mensaje, García Harfuch expuso que “la cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales”.

Con información de López-Dóriga Digital