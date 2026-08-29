“Nadie nos va a convertir en Sinaloa”: colocan espectacular contra Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez, Chih.- La disputa política rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027 comienza a trasladarse a las calles, luego de que un espectacular colocado en Ciudad Juárez lanzara un mensaje directo contra Morena y, particularmente, contra Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia y uno de los principales aspirantes del partido guinda a la candidatura estatal.

La cartelera contiene la frase “Nadie nos va a convertir en Sinaloa”, en referencia a la situación de seguridad que enfrenta aquella entidad. Debajo, sobre una franja negra, aparece la expresión “CRUZ AL CRIMEN”, en un juego de palabras que alude directamente al nombre del político juarense.

El mensaje no presenta una acusación judicial ni aporta pruebas sobre una presunta relación entre Pérez Cuéllar y grupos criminales. Se trata de un posicionamiento de carácter político que busca vincular, desde la perspectiva de sus promotores, una eventual llegada de Morena al Gobierno del Estado con los problemas de violencia y crimen organizado registrados en otras entidades del país.

Seguridad, eje de la confrontación

La referencia a Sinaloa cobra especial relevancia en el actual escenario político nacional, luego de la crisis de seguridad y política que ha afectado a ese estado y que también ha generado presión sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

En este contexto, la consigna “Nadie nos va a convertir en Sinaloa” pretende funcionar como una advertencia electoral dirigida a los chihuahuenses, mientras que “Cruz al crimen” busca identificar directamente a Pérez Cuéllar con esa preocupación.

La colocación del espectacular ocurre además en un momento clave para el aspirante morenista, quien el pasado 17 de junio solicitó licencia por tiempo indefinido a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez para participar en el proceso interno de Morena y buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Su separación del cargo fue aprobada por el Cabildo y dejó al frente de la administración municipal a Héctor Ortiz Orpinel.

Pérez Cuéllar entra de lleno a la contienda

Con su licencia, Pérez Cuéllar dejó temporalmente la Presidencia Municipal para concentrarse en su proyecto político rumbo a 2027, donde busca convertirse en el candidato de Morena para competir por la gubernatura.

El juarense ha sostenido que Morena cuenta con condiciones para ganar Chihuahua en la próxima elección y ha señalado como una de sus principales fortalezas la experiencia adquirida durante casi cinco años al frente de Ciudad Juárez.

Sin embargo, su incursión formal en la carrera por la gubernatura también ha comenzado a generar una mayor confrontación con sus adversarios políticos.

El espectacular colocado en Ciudad Juárez representa, así, una de las expresiones más directas de esa disputa y muestra que la seguridad será uno de los principales temas que estarán en el centro de la batalla electoral por Chihuahua en 2027.