Llama Maru Campos a jóvenes panistas a defender los principios de Acción Nacional

Durante un encuentro con jóvenes panistas de todo el estado, la gobernadora Maru Campos llamó a las nuevas generaciones a mantener vigentes los principios de Acción Nacional y defender una visión humanista de la política.

La mandataria recordó que durante su juventud decidió abrazar los ideales del Partido Acción Nacional, al encontrar en ellos la visión del país con la que soñaba: un México en el que la dignidad humana no sea negociable, la libertad se defienda y respete, y el bien común sea el eje del servicio público.

Campos señaló que actualmente existen voces que consideran que defender estos principios es cosa del pasado y que se trata de palabras vacías que ya no tienen utilidad.

Advirtió que precisamente esa es la idea que se busca transmitir a los jóvenes panistas: que olviden sus raíces y dejen de mirar hacia los valores que dieron origen al partido.

“Pero en Chihuahua despertamos y resistimos”, afirmó la gobernadora, al destacar que la confianza de la ciudadanía ha permitido construir, mediante trabajo y disciplina, una visión humanista de la política.

Maru Campos sostuvo que este proyecto representa un legado que, de acuerdo con su perspectiva, suma ya una década de resultados para las familias chihuahuenses.

“Una visión humanista de la política, un legado que ya lleva 10 años dándole resultados a las familias chihuahuenses”, concluyó.